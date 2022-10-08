Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay itiraf! "VIP salonda etkilemeye çalıştı"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ses getiren transferlerinden biri olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yla birlikte gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantin'de jürilik yaptığı programda olay bir itirafta bulundu. Icardi'nin Inter'de forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Dani Osvaldo'nun, kendisini etkilemeye çalıştığını dile getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 12:18