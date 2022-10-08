Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, gündemden düşmüyor.
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay itiraf! "VIP salonda etkilemeye çalıştı"
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ses getiren transferlerinden biri olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yla birlikte gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara, Arjantin'de jürilik yaptığı programda olay bir itirafta bulundu. Icardi'nin Inter'de forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Dani Osvaldo'nun, kendisini etkilemeye çalıştığını dile getirdi. İşte detaylar...
İkilinin arasının açık olduğu iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken Wanda Nara'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Arjantin'de yayın yapan ve maskenin altındaki ünlüyü tahmin etme üzerine çekilen bir eğlence programında jürilik yapan Wanda Nara, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.