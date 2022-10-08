GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz Milot Rashica kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasını BAY geçecek olan Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor. BAY haftasını iyi değerlendirmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi. Başarılı çalıştırıcı, yaz transfer döneminde kadroya katılan Milot Rashica ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:14