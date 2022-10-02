Necati Ateş, Galatasaray'ın Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçı TRT Spor'da yorumladı.
Necati Ateş Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü hedef aldı! "Kendilerini geliştirmeliler"
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu ve maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Necati Ateş, Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ü hedef aldı ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"İki takım da kontrollü oynadı. Ligde liderliğe oynayan 4-5 takımdan 2'si karşı karşıya geldi."
"Saha içerisinde bunu hissettik. Kaybetmek istemediler ve kazanmak istediler. Maç 90 dakika boyunca iki takım adına kontrollü geçti."