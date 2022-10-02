Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, Adana Demirspor deplasmanında kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılı ekipte 12. yılını geçiren Uruguaylı kaleci, 429. kez kaleyi koruyarak Ergün Penbe'yi geride bıraktı. Fotomaç'ın haberine göre; Muslera böylece G.Saray tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olmayı başardı. Bülent Korkmaz'ın zirvede olduğu listede Muslera'nın önünde 479 maçla Sabri Sarıoğlu yer alıyor. 36 yaşındaki eldiven mücadelede de iyi performans gösterdi. İlk yarıda çok önemli iki top çıkarttığı karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.