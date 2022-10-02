Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'ı evinde konuk etti. Müsabaka 0-0'lık skorla berabere tamamlanırken Nihat Kahveci TRT Spor'da maçı değerlendiren açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ: Nihat Kahveci'den şok Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Neredesin?"
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanında sahne aldı ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından Nihat Kahveci, çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Uzatmalarla beraber 35 dakikalık bir bölümde 10 kişi kalan Adana Demirspor'a gol atamayan Galatasaray cephesi bu bir puana üzülüyordur.
10 kişi kalmasına rağmen 1 puanı alan Adana Demirspor da kesinlikle seviniyordur.