Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Juan Mata, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maçtı, liderle oynadık. Rakip takıma çok zorluk çıkaran, güçlü bir taraftar vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum ama birçok şans yakalamamıza rağmen gol atamadığımız için mutsuzum."

"Çok istekliyiz, yaz döneminde iyi oyuncular aldık. Şampiyon olmak için kazanmalıyız. İyi olduğumu düşünüyorum ama iç sahadaki ilk maça da kendimi hazırlamak için çalışıyorum. Üst seviyedeki bilgimi, Galatasaray'a yardım etmek için kullanmak istiyorum."