Toroğlu: Sahanın en kötüsüydü!
Okan Buruk: Kaliteli işler yapamadık
🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi!
1 Ekim Cumartesi 2022 Sayısal Loto sorgulama ekranı
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