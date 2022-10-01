Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yılı. Ali Sami Yen ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Kulübümüz için nice şampiyonlukların olduğu yıllar diliyorum."

"Önce Konyaspor, bugün Adana Demirspor. Ligimizi bazen küçük görüyoruz ama ligimizde güzel şeyler oluyor. Güzel bir lig olacak, görünen bu."

"Biz de oyun ve skor olarak olmak istiyoruz. Zorlu bir deplasman ama seriyi sürdürmek istiyoruz. İnşallah sakatlık olmadan, güzel bir maç olur."