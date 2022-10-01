Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Gol beklentimiz yüksekti ama çok kaliteli işler yapamadık. Asıl sorunumuz, sonlandırma. Rakip ceza sahasına çok rahat bir şekilde gittik ama orada Galatasaray kalitesinin altında kaldık. En büyük sıkıntımız buydu bugün için. 11'e 11 devam ederken savunma iyi durduk, geçişe izin vermedik ama 3. bölgede iyi işler yapmalıydık. Oyuncu değişiklerinde çıkardığımız oyuncular kötü oynamadılar. Orjinal bir forvet atmak için Seferovic'i oyuna aldık, Sergio'yu duran top için oyuna aldık. Deplasmanda genel olarak iyi bir oyun vardı. Ancak iki takımın da altını çizeceği şey, zemin kötüydü. Bu zeminde, iki takım için de çıkabilecek en iyi kalite ortaya çıktı. Ligdeki bütün takımların zorluğu yabancı kuralı. Oyuncu değişikliği yaparken zorlanıyoruz.