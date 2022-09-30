Her yıl Monaco'da düzenlenen ödül töreninde efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine basarak, futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon Terim de boy gösterecek. Golden Foot, Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in ayak izinin Şampiyonlar Gezi Yolu'nda yer alacağını açıkladı.