Fatih Terim, Galatasaray'la ilgili suskunluğunu bozdu ve takıma zaman tanınmasını istedi. Haziran ayında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek hoca tercihini Okan Buruk'tan yana kullanmıştı. Galatasaray bu sezon geniş bir kadro kurarak yoluna devam ederken transferleri ile olduğu kadar aldığı sonuçlarla da taraftarlarını memnun etti. Olaylı bir şekilde Galatasaray'dan ayrılan Terim'in görüşü merak edilirken en son Netflix belgeseliyle gündeme gelen tecrübeli çalıştırıcı, G.Saray ve gündemi uzaktan izlemeyi tercih ediyordu.

LANSMANA KATILDI

Galatasaray'ın efsane ismi, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısında ortaya çıktı. Öncelikle Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız" ifadelerini kullanan Terim, ardından söz dönüp dolaşıp Galatasaray'a gelince daha fazla sessiz kalamadı. Fotomaç'ın Alanya yerel basınından derlediği habere göre tecrübeli teknik adam, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır" yorumunu yaptı. Bu kısa açıklama bile taraftarları oldukça memnun etti.