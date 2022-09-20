Galatasaray Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 22:47
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.