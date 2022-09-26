Galatasaray, yaz transfer dönemine damga vurdu. Icardi, Mertens, Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte adeta transfer bitmiyor. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. İşte detaylar... | Gakatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, yaz transfer dönemine damga vurdu. Icardi, Mertens, Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılı ekipte adeta transfer bitmiyor. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf.

Öte yandan yönetim Lindelöf'ü, başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelsson'un ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi.

Cimbom, 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

İSVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA

İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR DEVAM EDİYOR

Lindelöf'ün Manchester United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.