Mauro Icardi ve Wanda çifti barıştı! İşte o paylaşım

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, eşi Icardi'den ayrıldığını duyurmuştu. Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Wanda ile barıştığını duyurdu.

Wanda Nara, sosyal medyadan yayınladığı bir açıklamayla Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen ve penaltıdan bir de gol kaydeden Icardi bu maçın ardından Milano'ya gitti.

Icardi, Milano'dayken sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın kendisini aradığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve telefonu açıp açmama konusunda anket açtı.

Icardi daha sonra görüntülü konuştuğu Wanda Nara ile ekran görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum toksik' notunu paylaştı. Ünlü çiftin barıştıkları ifade edildi.

İşte Icardi'nin paylaşımı...