Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılan Sofiane Feghouli'den, sarı kırmızılılara şok bir dava geldi. 3 aylık maaşını alamadığını ileri süren Cezayirli oyuncu, bonuslar ve ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon euro hak edişi olduğunu ileri sürerek faiziyle birlikte bu parayı istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da aralıksız 5 yıl geçirmesinden sonra takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'den kulübe şok bir dava geldi.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusunun, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. 3 aylık maaşını alamadığını ileri süren Cezayirli oyuncu, bonuslar ve ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon euro hak edişi olduğunu ileri sürerek faiziyle birlikte bu parayı istedi. Galatasaray'dan 20 milyon euro'dan fazla gelir elde eden Feghouli, kontratı bittikten sonra beklediği teklifleri alamayınca takımsız kalmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun, alacakları için Galatasaray'a dava açması yönetim içinde büyük tepki çektiği öğrenildi.