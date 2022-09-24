Galatasaray'ın büyük ses getiren transferi Mauro Icardi, sürpriz bir şekilde eşi Wanda Nara ile ayrılmıştı. Arjantinli yıldızın Wanda Nara ile geçen yıl yaptığı anlaşmayla 2050'ye kadar tüm mal varlıklarını devrettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı futbolcular, takım arkadaşlarını teselli ederken, Arjantin basınından TyC Sports flaş bir iddia ortaya attı. Sabah'ın derlediği habere göre; Wanda Nara ve Mauro Icardi, 2021 yılında bir anlaşma imzaladı.

MILANO VE COMO GÖLÜ'NDE EV

Bu anlaşma dahilinde 29 yaşındaki forvetin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı, şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı. Icardi'nin eşine devrettiği mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.