Galatasaray'a transferiyle olay olan Icardi'nin aile hayatında ise büyük sıkıntı ortaya çıktı. Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara Icardi ile ayrıldıklarını açıklarken ortaya atılan aldatma iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte son detaylar ve Icardi'nin bu gelişme sonrası antrenmandaki o anları...

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ikiliden Wanda Nara 'nın yıldız futbolcuyu şarkıcı L-Gante ile aldattığı iddia edildi.Wanda Nara, 2021'in son aylarında da kendisini aldattığı gerekçesiyle Icardi'den ayrıldığını açıklamış ancak Arjantinli yıldızın özür dilemesinin ardından iki isim barışmıştı.Icardi, Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde, 2013'te birlikte olmaya başlamıştı. Arkadaşının eşi ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken; Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşanmış ve 2014 yılında Mauro Icardi dünyaevine girmişti. Çiftin, 5 ve 6 yaşlarında iki kızı bulunuyor. Nara'nın önceki evliliğinden ise üç oğlu var.

WANDA NARA KİMDİR?

9 Aralık 1986'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yapmaya başladı.



Arjantin'de TV programlarına katılan eğlence Wanda Nara aynı zamanda mankenlik yapıyor, dizi ve filmlerde boy gösteriyordu.



2007 yılında bir defile sırasında o zamanlar Barcelona forması giyen Maxi Lopez ile yakınlaştı. Wanda Nara ve Maxi Lopez 2008 yılında evlilik kararı aldılar. Maxi Lopez - Wanda Nara çiftinin birlikte üç çocukları oldu. Önce Brezilya'da, sonra da Rusya'da yaşadılar.