Milli arayı iyi değerlendirerek adaptasyon sürecini bu sürede gidermek isteyen Galatasaray, planını yaptı. Yoğun bir programdan geçecek sarı-kırmızılı takım, ligde son olarak arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti. Son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, 4 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi oluşturdu. Aslan, milli aranın ardından son 2 haftada olduğu gibi ligin lider olan takımı Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, detaylı analizlerle Adana ekibini incelerken; ilk 11'de ise 2 değişiklik yapma kararı aldı.