Milli arayı iyi değerlendirerek adaptasyon sürecini bu sürede gidermek isteyen Galatasaray, planını yaptı. Yoğun bir programdan geçecek sarı-kırmızılı takım, ligde son olarak arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti. Son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, 4 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi oluşturdu. Aslan, milli aranın ardından son 2 haftada olduğu gibi ligin lider olan takımı Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, detaylı analizlerle Adana ekibini incelerken; ilk 11'de ise 2 değişiklik yapma kararı aldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk neşteri vuruyor! Milli ara sonrası ilk 11'de iki kesik
Süper Lig'de milli araya girilirken Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımın oyununu daha üst seviyelere taşımak adına önemli bir hamle yapmayı planlıyor. Okan Buruk'un, Adana Demirspor maçında son oynanan Konyaspor maçı 11'ine göre 2 değişiklik yapacağı öğrenildi. İşte kesik yiyecek futbolcular ve G.Saray'ın muhtemel 11'i...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.09.2022- 13:21
İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor muhtemel 11'i:
FERNANDO MUSLERA
SACHA BOEY
VICTOR NELSSON
EMİN BAYRAM
LEO DUBOIS - Van Aanholt'un yerine tercih edilecek.