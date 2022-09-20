Süper Lig'in 5. haftasında namağlup lider Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayan Aslan, rakibini 2-1 yenerek zirveden aşağıya almıştı. Geçtiğimiz hafta namağlup ve 6 haftada hiç gol yemeyen lider Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, yeşilbeyazlı ekibi de 2-1'lik skorla geçti ve liderlikten etti. Son bölümde gelen galibiyet sevinç yaşatırken liderlik de coşkuyu artırmıştı.