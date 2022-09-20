Üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Galatasaray'da yeni hedef Adana Demirspor... Yeni bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon liderleri koltuğundan indirmesiyle ün yaptı.
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan flaş ilk 11 kararı!
Süper Lig'de 7 maç sonunda 16 puana ulaşan Galatasaray'da, yüzler gülüyor. Namağlup Gaziantep'in ardından Konyaspor'u da yenerek zirveden indiren sarı-kırmızılıların durmaya niyeti yok. Cimbom, gözünü milli ara sonrası oynayacağı Adana Demirspor maçına çevirdi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada kadroda değişikliğe gitme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 5. haftasında namağlup lider Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayan Aslan, rakibini 2-1 yenerek zirveden aşağıya almıştı. Geçtiğimiz hafta namağlup ve 6 haftada hiç gol yemeyen lider Konyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, yeşilbeyazlı ekibi de 2-1'lik skorla geçti ve liderlikten etti. Son bölümde gelen galibiyet sevinç yaşatırken liderlik de coşkuyu artırmıştı.
DEĞİŞİKLİK YAPACAK
Ancak Cimbom bir gün zirvede kalabildi. Sarı-kırmızılı takımın 8. haftadaki rakibi Adana Demirspor maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Şimdi bu maça konsantre olan Galatasaray, 1 Ekim'de oynanacak maçta güney takımını da yenerek zirvenin sahibi olmayı planlıyor.