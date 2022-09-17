Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu: Abdülkadir Bitigen sen hakem değilsin

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Erman Toroğlu: Abdülkadir Bitigen sen hakem değilsin

Galatasaray'ın kapalı gişe oynanan karşılaşmada Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Maçın son anlarında yaşanan olaylar ise maça damga vurdu. İşte A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu'dan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 06:40