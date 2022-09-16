Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak yabancı statüsünde yer alması nedeniyle tartışma konusu olan Yusuf Demir ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların, yerli statüsünde oynatmak istediği genç oyuncuyla ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 10:55
Yabancı statüsünde yer alması sebebiyle tartışma konusu olan genç oyuncuyla ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.
GALATASARAY YUSUF DEMİR İÇİN 1 AY ÖNCE BAŞVURU YAPTI
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, yaklaşık 1 ay önce statünün değişmesi için başvuru yaptı.