Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak yabancı statüsünde yer alması nedeniyle tartışma konusu olan Yusuf Demir ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların, yerli statüsünde oynatmak istediği genç oyuncuyla ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 10:55