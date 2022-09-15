Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Uruguaylı orta sahanın öne çıkan sözleri:
Galatasaraylı Lucas Torreira: Mertens ile iyi anlaşıyoruz
Galatasaray’ın yeni transferi Lucas Torreira, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Uruguaylı oyuncu, "Mertens ile aynı uçakta geldiğimiz için birbirimizi tanıma fırsatımız oldu. Onunla iyi anlaşıyoruz. Sahaya indiğimiz zaman da takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde çok önemli başarıları olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
"Muslera, çok büyük gördüğüm ve harika bir insan. Muslera ile aynı milli takımda oynamak büyük bir onurdu benim için. Sadece Galatasaray taraftarı değil, diğer taraftarlar da saygı duyuyor Muslera'ya."
"Harika bir taraftarımız var. Bizi sabah 4'te Dries Mertens ile birlikte karşılayınca bunu fark ettim. Çok tutkulu, formaya kendini adamış bir taraftarımız var. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Çok yakın hissediyorum taraftarlarla."