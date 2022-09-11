Fransız basını Galatasaray'ın transferlerini övdü: Zirveyi yakalamak için büyük hamleler yaptı!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar transfer son gününde adeta şov yaparak Icardi, Mata, Rashica, Yusuf gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Bu transferler Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız basını Galatasaray için, "Zirveyi yakalamak için büyük hamleler yaptı!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)