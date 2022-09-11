Galatasaray transferin son gününde adeta gövde gösterisi yaparak Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fransız basını Galatasaray'ın transferlerini övdü: Zirveyi yakalamak için büyük hamleler yaptı!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar transfer son gününde adeta şov yaparak Icardi, Mata, Rashica, Yusuf gibi önemli isimleri kadrosuna dahil etti. Bu transferler Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransız basını Galatasaray için, "Zirveyi yakalamak için büyük hamleler yaptı!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.09.2022- 11:47
Bu transferler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Fransız basını Galatasaray'ın bu transferleriyle ilgili övgü dolu sözler kullandı.