Galatasaray yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yeni transferi oynamaya hazır! Kasımpaşa maçında...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray, ligin 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekipte özellikle yeni transferlerin ne zaman süre alacağı merakla bekleniyor. İşte Aslan'ın kadrosuna kattığı yıldız isimlerin son durumu...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı kırmızılı ekip, ligin 6. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
Galatasaray'da son dakika gerçekleştirilen 5 yeni transferin hemen maç kadrosuna alınıp alınmayacağı ise merak ediliyor.