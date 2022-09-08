Galatasaray'da Yusuf Demir için TFF'ye başvuru yapıldı mı? İşte o flaş gelişme

Galatasaray'da Yusuf Demir için TFF'ye başvuru yapıldı mı? İşte o flaş gelişme

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, Avusturya Milli Takımı'nın Türk asıllı genç yıldızı Yusuf Demir'i 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Oyuncunun Türk statüsünde olup olmayacağı futbolseverler tarafından merak konusuydu. Bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 14:43