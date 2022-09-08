Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala bombaları art arda patlattı.
Galatasaray'da Yusuf Demir için TFF'ye başvuru yapıldı mı? İşte o flaş gelişme
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, Avusturya Milli Takımı'nın Türk asıllı genç yıldızı Yusuf Demir'i 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Oyuncunun Türk statüsünde olup olmayacağı futbolseverler tarafından merak konusuydu. Bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı takım, başta Icardi olmak üzere Juan Mata, Ross, Rashica ve Yusuf Demir gibi önemli isimleri renklerine bağladı.
Aslan'ın Yusuf Demir transferi sonrası, oyuncunun Türk mü yoksa yabancı statüde mi oynayacağı merak konusu oldu.