Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kalecinin öne çıkan sözleri şu şekilde:

"2011'de de güzel bir kadro vardı. Asıl önemli olan kadrodaki oyuncuların Galatasaray'da oynadıklarının bilmesi. Bu yıl da güzel bir kadro kuruldu.

Kaptan olmaları önemli değil. Önemli olan oyuncuların deneyimli olmaları. Benim milli takım arkadaşım olan Lucas Torreira, Arsenal, Atletico Madrid gibi takımlarda oynadı, kaptanlık yapmadı ama çok deneyimli. Böyle bir takımda kaptan olmak çok kolay.

Geçen sezon da yeniden yapılanmış bir takım vardı. Bu sezon da yeni bir takım var. Birbirimize adapte olmamız gerekiyor. Şu an kendini vermiş bir takım var.

Gaziantep FK maçı bizim için çok zordu. Hem Abdülkerim'in atılması hem penaltı kaçırmamız bizi zorladı ancak taraftarlarımızın da desteğiyle sahada Galatasaray gibi durduğumuzu söyleyebilirim.

Türkçe konuşulan şeyleri çoğunlukla anlıyorum 11 yıldır burada olduğum için. Genellikle soyunma odasına Türkçe konuşmayı tercih ediyorum. Hakemlerle de saha için de zaman zaman Türkçe konuşuyorum."