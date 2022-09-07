SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Juan Mata Galatasaray'da
Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın haberine göre Juan Mata ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 22:07 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 22:20
Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro ücret alacak.
Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.
Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giyen Mata'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.