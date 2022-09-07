SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Juan Mata Galatasaray'da

Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın haberine göre Juan Mata ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 22:07 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 22:20