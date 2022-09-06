Süper Lig'e iyi başlayamayan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puan ile nefes aldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan 3 büyük hamle! James Rodriguez Anthony Martial ve Adama Traore
Transferde hızını arttıran Galatasaray 3 büyük ismin peşine düştü. Sarı-kırmızılı ekip gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için James Rodriguez, Anthony Martial ve Adama Traore'ye imza attırmak istiyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip yüzünü tekrar transfere çevirdi.
8 Eylül'de bitecek olan transfer döneminde son takviyelerini yapmak isteyen Cimbom, harekata başladı.