Galatasaray Yusuf Demir'i KAP'a açıkladı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni transferi Yusuf Demir'i KAP'a açıkladı. Yusuf geçen sezon Barcelona forması giymişti.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 22:33 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 22:55
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
19 yaşındaki futbolcu transferi tamamlamak adına bu gece 23.00 sularında İstanbul'a gelecek ve ardından 4 yıllık sözleşme imzalayacak.