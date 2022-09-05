Galatasaray Gaziantep FK maçı sonrası Okan Buruk'tan hakem tepkisi!
Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yı 90+1. dakikada Kitsou'nun kendi kalesine kaydettiği golle 2-1 mağlup etti. Mücadelede diğer golleri sarı-kırmızılılar adına Gomis, Gaziantep FK adına Sagal kaydetti. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 05.09.2022- 23:40 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 23:45
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
Pazartesi gecesi tek maç, insanlar televizyonun karşısında güzel bir maç seyretmek istiyorlar. Bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna müsaade edilmesi... Çok kötü maç yönetti. Maçın hakeminin artık bunu yönetmesi gerekiyor. Günay'ı suçlamıyorum.
10 kişi maç kazanmak, özgüvenin geri gelmesi bizim için sevindirici oldu. Onun için Yaşar Hoca'ya teşekkür ederim