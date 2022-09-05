Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'da takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Furkan, Jevtovic, Hanousek, Mirza, Maxim, Markovic, Figueriedo
BURUK'TAN UYARI GELDİ
Cimbom bu sezon evindeki ilk maçında Giresunspor'a 1-0 yenilmiş ve büyük umutlarla tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar büyük bir hayal kırıklığıyla Nef Stadı'ndan ayrılmıştı. Geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan beraberlik de taraftarları üzerken sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yı mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan konuk ekip de galibiyet için İstanbul'a gelirken Okan Buruk'un rakiple ilgili 'Dikkatli olun' uyarılarında bulunduğu ifade edildi.
SÜPER LİG'DEKİ 7. RANDEVU
Galatasaray ile G.Antep, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda G.Saray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanırken, Gaziantep FK ise evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray çıkış peşinde! İşte Okan Buruk'un Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, rakiplerinin kazandığı haftada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesi ilk 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'da takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.