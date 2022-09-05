Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'da takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor.



GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis



Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Furkan, Jevtovic, Hanousek, Mirza, Maxim, Markovic, Figueriedo



BURUK'TAN UYARI GELDİ

Cimbom bu sezon evindeki ilk maçında Giresunspor'a 1-0 yenilmiş ve büyük umutlarla tribünleri dolduran sarı-kırmızılılar büyük bir hayal kırıklığıyla Nef Stadı'ndan ayrılmıştı. Geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan beraberlik de taraftarları üzerken sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yı mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan konuk ekip de galibiyet için İstanbul'a gelirken Okan Buruk'un rakiple ilgili 'Dikkatli olun' uyarılarında bulunduğu ifade edildi.



SÜPER LİG'DEKİ 7. RANDEVU

Galatasaray ile G.Antep, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda G.Saray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanırken, Gaziantep FK ise evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etmeyi başardı.