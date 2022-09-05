Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta kazanan taraf son dakikalarda bulduğu golle Galatasaray oldu.

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçta kazanan taraf son dakikalarda bulduğu golle Galatasaray oldu.

Gaziantep FK'nın golünü 27. dakikada Sagal kaydederken, bu gole ev sahibi ekipten yanıt 36. dakikada Gomis'le geldi. 90+1. dakikada Kitsiou'nun kendi kalesine attığı gol skoru belirledi.

Öte yandan Galatasaray, 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Ayrıca sarı kırmızılı ekip, 73. dakikada Bafetimbi Gomis ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 10 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 10 puanda kaldı.

ABDÜLKERİM İLK KEZ KIZARDI

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Abdülkerim ilk sarı kartını 31. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı hareket sonrasında gördü. 28 yaşındaki futbolcu 45. dakikada da hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya müdahalesinden dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bardakcı'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.



Abdülkerim Bardakcı ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

SEFEROVIC FORMAYI KAPTIRDI

Galatasaray'da ilk 4 haftada tüm maçlara ilk 11'de başlayan yeni transfer Seferovic, bu kez yedek soyundu.

Sezon öncesindeki 3 hazırlık maçında attığı 2 golle taraftarları umutlandıran İsviçreli golcü, Süper Lig'deki ilk 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. 30 yaşındaki santrfor, bu performansıyla Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.

Bu sezon ilk 4 lig mücadelesinde sonradan oyuna giren ve sarı-kırmızılı ekibin attığı 2 golde imzası bulunan Gomis, Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de forma giydi.

DUBOIS İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Fransa'nın Olimpik Lyon takımından kadrosuna kattığı 27 yaşındaki sağ bek, Avusturya kampında İtalya temsilcisi Fiorentina ile yapılan maçta sakatlandı.

Yaklaşık 40 gün formasından uzak kalan Dubois, sakatlığını atlatarak ilk kez bir resmi karşılaşmanın kadrosuna alındı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantep FK maçına büyük ilgi gösterdi.

Ev sahibi takımın taraftarları, yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadı'nın büyük çoğunluğunu doldurdu.

MAÇ 1 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Galatasaray-Gaziantep FK maçı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle 1 dakika geç başladı.

TFF'nin Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyı protesto etmek amacıyla santra öncesi hakemler ve iki takımın futbolcuları hareketsiz kalarak maçı başlatmadı.

GALİBİYET GOLLERİ SON ANDA GELDİ

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

İÇ SAHADA İLK GALİBİYET

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.

Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.

Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.

GOLLER GOMIS'TEN

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligde ilk 4 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Galatasaray, bu golleri Fransız santrforu Gomis'in ayağından buldu.

Bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki Gomis, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Gomis, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan tek futbolcu olma özelliğini de sürdürdü. Galatasaray'ın 4. golü ise Gaziantep FK futbolcusu Stylianos Kitsiou'dan kendi kalesine geldi.

Tecrübeli santrfor, 73. dakika ise penaltı atışından yararlanamadı ve hem gol sayısını 4'e çıkarma hem de takımını 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

BOEY'DEN MAÇ SONU "ÜÇLÜ"

Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.

Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.