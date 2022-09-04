Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında Galatasaray, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 7 puan topladı.
Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, 5. haftada sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maçta sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Gaziantep FK maçı öncesi son bilgiler ve Cimbom'un muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, ligin 5. haftasında ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Antep temsilcisi ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı ve mağlup olmadı.