Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti!

Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 22:42