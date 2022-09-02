Galatasaray Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti!
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.09.2022- 22:42
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, ardından koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.