Süper Lig'de transfer penceresinin kapanmasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Galatasaray'ın Çağlar Söyüncü inadı! Transferde kritik tarih
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için düğmeye basmıştı. 3 gün önce İngiliz kulübüyle temasa geçen Cimbom'un yaptığı ilk teklif geri çevrilmişti. Ancak transferde farklı bir formül ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Stoper arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için uğraşıyor.
İLK TEMAS 3 GÜN ÖNCE
3 gün önce İngiliz kulübüyle temasa geçen Galatasaray'ın yaptığı ilk teklif geri çevrildi.