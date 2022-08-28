Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Seferovic'le özel görüşme!
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Okan Buruk, son 3 haftadır gol sevinci yaşayamayan Seferovic'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.
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Yayın Tarihi: 28.08.2022- 15:36