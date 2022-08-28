Mertens'e göre hücum planlarını hazırlayan Okan Buruk, kulübeden hamle oyuncusu olarak ise Berkan, Emre Akbaba ve Gomis'i kullanacak. Buruk ve yardımcıları, üç haftadır gol atamayan Seferovic'le de özel görüşmeler yaptı ve İsviçreli 9 numarayı dev maça motive etti.