Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi imzaya kaldı! Villası bile hazır
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Icardi konusunda birçok konuda anlaşma tamamlandı. Arjantinli oyuncu için artık sadece imza aşaması kaldı. 29 yaşındaki futbolcunun taleplerinin hepsi Galatasaray yönetim tarafından karşılandı. İşte son detaylar.... (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, uzun süredir görüşmelerde olduğu forvet oyuncusu Mauro İcardi konusunda sonuca ulaştı.
Arjantinli golcünün kulübü Paris Saint Germain (PSG) ile kiralama üzerine el sıkışan sarı-kırmızılılar, tecrübeli forvetle de anlaşma sağladı.