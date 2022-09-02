GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi imzaya kaldı! Villası bile hazır

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Icardi konusunda birçok konuda anlaşma tamamlandı. Arjantinli oyuncu için artık sadece imza aşaması kaldı. 29 yaşındaki futbolcunun taleplerinin hepsi Galatasaray yönetim tarafından karşılandı. İşte son detaylar.... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 06:40