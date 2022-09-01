Leicester City ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede hakem Craig Pawson düdük çaldı.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jadon Sancho attı.
Maçta yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü süre almadı.
Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, 68. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Manchester United puanını 9'a yükseltti. Leicester City ise 1 puanda kaldı.