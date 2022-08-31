Galatasaray'da transfe rçalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper arayışlarına başlayan sarı kırmızılı ekibin gündemindeki isim ise ortaya çıktı. Aslan'ın PSG'den ayrılması beklenen Abdou Diallo için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sarı kırmızılı ekip yaz transfer dönemine de damga vurdu. Mertens ve Seferovic gibi yıldızları takıma kazandıran yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper transferine yoğunlaştı. Sarı kırmızılı ekibin gündeminde ise yıldız bir ismin olduğu öğrenildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Abdou Diallo için harekete geçti. 26 yaşındaki Senegalli savunmacının takımın oynayacağı Toulouse maçının kampına dahil edilmemesine de dikkat çekildi. Haberin detayında Alman ekibi Leipzig'in hamlesinin olduğu ve oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte transfer edilmesi yönündeki görüşmelerin sürdüğü bilgisine yer verildi.

G.SARAY DA DEVREDE

L'Equipe'in haberine göre oyuncunun peşinde 2 kulüp daha var. Galatasaray ve Benfica. Stoper transferi yapmak isteyen sarı kırmızılıların fırsat kolladığı ve dev rakipleri karşısında bu transferde mutlu sona ulaşmak istediği gelen bilgiler arasında.