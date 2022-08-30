Galatasaray'da 4 haftalık bölüm ve son derbi maçındaki performanstan dolayı eleştiri okları futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte tartışmaya neden olan isimlerden biri de Sergio Oliveira oldu. Oyun aklıyla farkını ortaya koyan fakat yavaşlığıyla eleştirilen Portekizli oyuncu, Trabzonspor karşısında 4 kilit pasla bu alanda takımın yükünü çekti. Tecrübeli orta saha, 5 kezle sahanın en fazla top kaybeden ismi oldu. Yıldız oyuncu bu yönden eleştiriliyor.
Galatasaray'da Sergio Oliveira tartışma yarattı! O istatistikte en kötüsü
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Sergio Oliveira yavaşlığıyla eleştirilirken, sahanın en fazla top kaybeden ismi oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 30.08.2022- 09:59