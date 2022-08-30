Galatasaray'da 4 haftalık bölüm ve son derbi maçındaki performanstan dolayı eleştiri okları futbolculara çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte tartışmaya neden olan isimlerden biri de Sergio Oliveira oldu. Oyun aklıyla farkını ortaya koyan fakat yavaşlığıyla eleştirilen Portekizli oyuncu, Trabzonspor karşısında 4 kilit pasla bu alanda takımın yükünü çekti. Tecrübeli orta saha, 5 kezle sahanın en fazla top kaybeden ismi oldu. Yıldız oyuncu bu yönden eleştiriliyor.