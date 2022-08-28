Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Maçtan sonra sarı-kırmızılı ekibin yıldzı ismi Lucas Torreira dev maçı değerlendirdi. Torreira, "Ben her topu geri almaya çalışıyorum. Gelişen ve büyük oyuncuları olan bir takım burası. Antrenörümüzün ne istediğini saha içinde görmek gerekiyor. Kazanmamız çok iyi olurdu ancak 1 puan da kötü değil." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. ,

Maçtan sonra sarı-kırmızılı ekibin yıldzı ismi Lucas Torreira dev maçı değerlendirdi.

İşte Torreira'nın sözleri:

Türkiye'de çok iyi karşılandım. Her şey çok iyi gidiyor. Yepyeni bir kültür. Galatasaray'a gelmek çok iyi bir his. Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Kendim de gelişmeye devam ediyorum. Fiziksel olarak daha da gelişeceğiz. İyi izlenimler veriyoruz.

Ben her topu geri almaya çalışıyorum. Gelişen ve büyük oyuncuları olan bir takım burası. Antrenörümüzün ne istediğini saha içinde görmek gerekiyor. Kazanmamız çok iyi olurdu ancak 1 puan da kötü değil.