Galatasaray'da yaz transfer döneminin sonlarına gelinirken transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı kırmızılı ekip, kadrosuna yapacağı birkaç nokta atışı hamleyle transfer dönemini kapatmanın peşinde. Aslan'ın hedefindeki oyunculardan birisi de Fode Ballo-Toure. İtalyan basını da görüşmeleri doğrularken Milan ile sıkı bir pazarlık içerisinde olunduğu kaydediliyor. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlarken yaz transfer döneminin de sonuna geliniyor. Bu sezon Avrupa'da mücadele etmeyen sarı kırmızılılar, Okan Buruk önderliğinde lige ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı. Aslan yaz transfer dönemine de damga vuran takımlardan birisi. Avrupa futbolunun marka futbolcuları olan Seferovic, Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi marka isimleri takıma katan Cimbom, birkaç nokta atışı transferle defteri kapatmak istiyor.

Öte yandan Aslan, Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek mevkisine bir hamle daha yapacak. Gündemdeki ismi ise İtalyan basını duyurdu. Calciomercato.com'un haberine göre Galatasaray, Milan forması giyen Fode Ballo-Toure'nin peşinde. İstanbul devi İtalyan ekibiyle sıkı bir pazarlık içerisinde. Haberin detayında sarı kırmızılı ekibin 2 milyon Euro peşin olmak üzere 4 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Milan'ın ise 5 milyon Euro'dan aşağı oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi.

Fransız ekibi Nice ve bu sezon Premier Lig'e yükselen Nottingham Forest'ın da oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.

Yakın zamanda sarı kırmızılıların bu transferde olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaşması bekleniyor.

25 yaşındaki Senegalli sol bek, orta sahanın solunda da görev alabiliyor. 2021 yazında Monaco'dan Milan'a 5 milyon Euro karşılığında transfer olan oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.