Fransa Ligi takımlarından PSG’de gözden çıkarılan Mauro Icardi'nin, Galatasaray'a transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların, Arjantinli yıldızın transferinde sona yaklaştığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın, Fransız devi PSG'den kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların, Mauro Icardi'nin kulübü PSG ile kiralama konusunda anlaşmaya vardığı ve detayların görüşüldüğü kaydedildi

Cimbom'un, Icardi'nin aldığı yıllık 8 milyon Euro'nun, yüzde 40'ını ödemek istediğini PSG'ye ilettiği belirtildi.

İki kulüp arasında bu teklif üzerinden pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca Galatasaray'ın Icardi'nin satın alma opsiyonunu da görüşmelere dahil ettiği ve konuyla ilgili temasların sürdüğü aktarıldı.