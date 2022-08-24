Galatasaray'da Taylan Antalyalı Berkan Kutlu Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba kaçıyor!

Yaptığı transferlerle orta sahasını komple değiştiren Galatasaray, bölgeyi 3 farklı isme teslim etti. Teknik direktör Okan Buruk orta saha rotasyonunda Torreira, Sergio Oliveir ve Midtsjö'ye süre veriyor. Yerli oyuncular düşen sürelerin ardından farklı takımlara gitmek için talepte bulundu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2022- 06:40