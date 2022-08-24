Galatasaray'da geçen sezonun kanayan yarası orta sahanın ilacı yeni transferler oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Torreira ve Sergio Oliveira'nın ilk alternatifi olarak Midtsjö'yü görüyor. Sabah'ın haberine göre orta sahada forma şansı kalmayan Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da kulüp aramaya başladı. Taylan'a Ankaragücü, Alanya ve Gaziantep FK'dan teklif gelirken, Berkan da ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Taylan ve Berkan'ın yanı sıra Okan Buruk'un gözüne giremeyen diğer yerli oyuncular da mutsuz. Maç kadrolarına bile alınmayan Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan da yol ayrımında. Ömer'i Giresunspor ısrarla istiyor. Buruk sezon planlamasında +3 yerli olarak Abdülkerim, Yunus ve Kerem'i düşünüyor. Emre Akbaba ve Kazımcan da kontenjan nedeniyle forma şansı bulmaya yakın.
Galatasaray'da Taylan Antalyalı Berkan Kutlu Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba kaçıyor!
Yaptığı transferlerle orta sahasını komple değiştiren Galatasaray, bölgeyi 3 farklı isme teslim etti. Teknik direktör Okan Buruk orta saha rotasyonunda Torreira, Sergio Oliveir ve Midtsjö'ye süre veriyor. Yerli oyuncular düşen sürelerin ardından farklı takımlara gitmek için talepte bulundu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.08.2022- 06:40