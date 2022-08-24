Adı Galatasaray'la anılan Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu!
Transfer haberi: Trabzonspor'dan sözleşmesi biterek ayrılan ve adı uzun süredir Galatasaray'la anılan Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2022- 23:10
Maaş konusunda bir türlü istediği teklifi alamayan ve son olarak Galatasaray ile masaya oturmuş ancak uzlaşma sağlayamayan Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibinin Al Fayha FC ile anlaşma sağladığı ifade edildi.
İMZAYI ATACAK
Başarılı oyuncu yıllık bonuslarla birlikte 3 milyon euro karşılığında imzayı atacak. Suudi Arabistan'ın Riyad kentine giden tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek.
3 BÜYÜKLER VE HULL CITY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Uzun süredir kendisine takım arayan Nwakaeme, Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile temasa geçmiş ancak anlaşamamıştı. Nijeryalı golcü ayrıca Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile de görüşme gerçekleştirmişti.
TÜRKİYE PERFORMANSI
33 yaşındaki oyuncu sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da geçtiğimiz yıl 30 lig maçına çıkarken, 13 gol 10 asistlik bir performans sergilemeyi başardı. Nwakaeme Trabzonspor formasıyla toplamda çıktığı 145 maçta ise 47 gol 40 asistle oynadı.