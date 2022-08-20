Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Marcao ve Victor Nelsson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girmişti. İlk teklif kabul edilmeyince 2. teklif yapıldı...
İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ
Brezilyalı stoper için ilk yapılan 4 milyon Euro'luk teklifi kulübü Bragantino yeterli bulmadı ve 8 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine Galatasbaray fiyat artırmak zorunda kaldı.
GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR
Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübün teklifinin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulduğu ve bir sonraki satıştan pay teklif ettiği öğrenildi. Şimdi Brezilya kulübünün bu teklife cevabı bekleniyor.
HER YIL KENDİNİ GELİŞTİRDİ
26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz 2019 yılından bu yana Bragantino takımında forma giyiyor. Özellikle son 2 yılda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.