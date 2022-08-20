Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 hafta geride bırakılırken, Galatasaray 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Sarı-kırmızılılar transfer tahtasının kapanmasına az bir süre kala, çalışmalarına da hız verdi. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom, RB Bragantino forması giyen Leo Ortiz'i listesine almış ve 4 milyon Euro teklif etmişti. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için bu teklif kabul edilmezken, Aslan yeni teklifini iletti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Marcao ve Victor Nelsson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girmişti. İlk teklif kabul edilmeyince 2. teklif yapıldı...

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ

Brezilyalı stoper için ilk yapılan 4 milyon Euro'luk teklifi kulübü Bragantino yeterli bulmadı ve 8 milyon Euro talep etti. Bunun üzerine Galatasbaray fiyat artırmak zorunda kaldı.

GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübün teklifinin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulduğu ve bir sonraki satıştan pay teklif ettiği öğrenildi. Şimdi Brezilya kulübünün bu teklife cevabı bekleniyor.

HER YIL KENDİNİ GELİŞTİRDİ

26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz 2019 yılından bu yana Bragantino takımında forma giyiyor. Özellikle son 2 yılda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.