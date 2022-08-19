Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçı kazanıp seri başlatmak isterken, ev sahibi ekip ise ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Ümraniyespor-Galatasaray maçı öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Mrsic, Durel, Onur, Alex, Adel.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

İLK RESMİ MAÇ

Galatasaray ile Ümraniyespor oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.