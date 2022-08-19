Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım bu maçı kazanıp seri başlatmak isterken, ev sahibi ekip ise ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Ümraniyespor-Galatasaray maçının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oluyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Geraldo, Mrsic, Del Valle, Bettaleb.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Emre Akbaba, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstleniyor.

İLK RESMİ MAÇ

Galatasaray ile Ümraniyespor oynanan maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip oluyor ve aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya geliyor. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlığından dolayı maçta oynayamıyor.