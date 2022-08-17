GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan yeni golcüsünü buldu! Alberth Elis ile anlaşma tamam

Hücum hattına Mertens ve Seferovic'i alan Galatasaray, üçüncü takviyesini tamamlamak üzere. Okan Buruk'un talebi üzerine araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yeni yıldızını Fransa'dan buldu. Bordeaux'da forma giyen Alberth Elis, Aslan ile her konuda anlaştı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 20:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022- 20:45