Mertens ve Torreira bombalarını patlatan Cimbom transferde atağa kalktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan yeni golcüsünü buldu! Alberth Elis ile anlaşma tamam
Hücum hattına Mertens ve Seferovic'i alan Galatasaray, üçüncü takviyesini tamamlamak üzere. Okan Buruk'un talebi üzerine araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, yeni yıldızını Fransa'dan buldu. Bordeaux'da forma giyen Alberth Elis, Aslan ile her konuda anlaştı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar birçok golcü oyuncu ile görüşüyor.
Forvet hattında derinlik oluşturmak isteyen Okan Buruk Seferovic ile birlikte rekabete girecek bir yıldız istiyor.