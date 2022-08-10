GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yeni Danimarkalı! Nelsson'un yerine Vestergaard

Yeni sezona Antalyaspor galibiyetle başlayan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Nelsson'un takımdan ayrılması beklenirken yerine gelecek isim ise yine Danimarka Milli Takım'ı forması giyen Vestergaard olduğu iddia edildi. İşte son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 06:40