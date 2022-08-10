Galatasaray'da artık Victor Nelsson'un ayrılığı yavaş yavaş yaklaşıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a yeni Danimarkalı! Nelsson'un yerine Vestergaard
Yeni sezona Antalyaspor galibiyetle başlayan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Nelsson'un takımdan ayrılması beklenirken yerine gelecek isim ise yine Danimarka Milli Takım'ı forması giyen Vestergaard olduğu iddia edildi. İşte son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'da artık Victor Nelsson'un ayrılığı yavaş yavaş yaklaşıyor.
Sevilla'dan teklif alan Danimarkalı yıldızla ilgili pazarlıklar devam ederken, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da dün yaptığı açıklamada gelinen durumu anlattı.
ÖNCELIKLİ HEDEFLERDEN BİRİ
Timur, Nelsson'un teklifler olduğunu, Danimarkalı yıldızın ayrılmak istediğini ve stoper arayışlarının sürdüğünü söyledi.