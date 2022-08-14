Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens'in gol sevinci şimdiden tartışma konusu oldu.
Galatasaraylı Dries Mertens'in ikonik gol sevincinin hikayesi ortaya çıktı!
Galatasaray, Napoli ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens'i kadrosuna kattı. Belçikalı yıldızın, attığı gollerden sonra yaptığı ikonik sevincin ilginç bir hikayesi ortaya çıktı. İşte Mertens'in gol sevinçlerinde ilham aldığı kişi...
Belçikalı oyuncunun bu sevincinin hikayesi ortaya çıktı.
İşte Belçikalı yıldızın, eğlenceli gol sevincinin ardında yatan hikaye…